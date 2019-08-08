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Mersin’de bir orman yangını daha

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 14:16 | Son Güncelleme

Mersin’in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına 5 helikopter, 16 arazöz, 7 su tankı ile 80’e yakın orman işçisi müdahale ediyor.Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınının ardından Gülnar’ın Kuskan bölgesinde de orman yangını çıktı.

Mersin’in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına 5 helikopter, 16 arazöz, 7 su tankı ile 80’e yakın orman işçisi müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınının ardından Gülnar’ın Kuskan bölgesinde de orman yangını çıktı. İhbarlar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 5 helikopter yangına havadan, karadan da 16 arazöz,7 su tankı, 3 iş makinesi, 8 teknik elaman ile 80’e yakın orman işçisi müdahalede bulunuyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışırken, başka bölgelere sıçramaması içinde çalışma yürütüyor.

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