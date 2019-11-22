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Mersin’de bir teknede 52 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 17:32 | Son Güncelleme

Mersin’in Aydıncık ilçesinde 23 mil açıkta bir teknede 52 kaçak göçmen yakalandı.Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı ekipler, Aydıncık ilçesi açıklarında devriye görevi yaptıkları sırada, 23 mil mesafede, üzerinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ahşap tekne tespit etti.

Mersin’in Aydıncık ilçesinde 23 mil açıkta bir teknede 52 kaçak göçmen yakalandı.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı ekipler, Aydıncık ilçesi açıklarında devriye görevi yaptıkları sırada, 23 mil mesafede, üzerinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ahşap tekne tespit etti. Tekneyi durdurarak arama yapan ekipler, 2’si kadın, ikisi de çocuk olmak üzere toplam 52 kaçak göçmeni kurtararak Bozyazı ilçesine götürdü.
Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, daha sonra Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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