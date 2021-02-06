HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin’de bir tırda 45.5 kilo eroin ele geçirildi

Mersin’de bir tırda 45.5 kilo eroin ele geçirildi

06.02.2021 10:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de otoban çıkışındaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurularak arama yapılan bir tırda, 45.5 kilo eroin ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğünce kente uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar sırasında, Gözne Otoban Gişeleri çıkışında durumundan şüphelenilen bir tır durdurularak arama yapıldı.

Mersin’de otoban çıkışındaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurularak arama yapılan bir tırda, 45.5 kilo eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğünce kente uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar sırasında, Gözne Otoban Gişeleri çıkışında durumundan şüphelenilen bir tır durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpeği vasıtasıyla yapılan arama sırasında köpeğin tepki verdiği şoför mahallinde zulalanmış halde 47 paket halinde 45.5 kilo eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
Bir an olsun durmadı, her yaptığı 'pes' dedirttiBir an olsun durmadı, her yaptığı 'pes' dedirtti
Instagram profiline bakanlar nasıl görülür?Instagram profiline bakanlar nasıl görülür?
1/

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta korkunç olay! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Şırnak'ta korkunç olay! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Şoke eden olay! Genç kız karnındaki bıçakla ambulans bekledi

Şoke eden olay! Genç kız karnındaki bıçakla ambulans bekledi

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Enes Batur takipçisinin isteğini kırmadı: Hayatımın en garip günüydü

Enes Batur takipçisinin isteğini kırmadı: Hayatımın en garip günüydü

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Mutasyonlu virüs açıklaması: Daha kısıtlayıcı kararlar gelebilir

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Vali duyurdu: Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

Diğer Haberler

Kaza sonrası yerde yatan yaralının oğlu olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu

Yerde yatan kişiyi görünce kahroldu, gözyaşlarını tutamadı

Fahrettin Altun'dan sert tepki: Halk iradesinin sansüre maruz kalması kabul edilemez

Altun'dan sert tepki: Kabul edilemez

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilir

Bilim Kurulu üyesinden 'mutasyon' virüs uyarısı: Yeni tedbirler olabilir

MSB duyurdu! Azez'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Çiftçilere saldıran teröristler etkisiz hale getirildi

Hayatının şokunu yaşadı! Otomobilinin yarısı başka otomobile ait çıktı

Hayatının şokunu yaşadı! Gerçek tamirciye gidince ortaya çıktı

Tarihi Leman Esma Kasay Han satışa çıkarıldı

İstanbul'daki tarihi han satışa çıkarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.