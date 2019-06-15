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Mersin'de bitkisel yağ dolu tanker alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 21:37 | Son Güncelleme

Mersin'de bitkisel yağ dolu tanker alev aldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken alev alan bitkisel yağ dolu tanker kullanılamaz hale geldi.

Tarsus'tan Adana'nın Pozantı ilçesine giden Abdulfettah Aktaş idaresindeki 31 GU 624 plakalı bitkisel yağ dolu tankerin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Alevleri fark eden Aktaş, tankeri yolun kenarına çekerek durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında tanker kullanılamaz hale geldi. Alevler nedeniyle otoban çevresindeki bazı ağaçlar zarar gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin tanker Tarsus yangın

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