Mersin'de boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'de, bir metal boru içerisine sıkışarak mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Toroslar ilçesine bağlı Çağdaşkent Mahallesi'nde atıl bir boru içerisinde sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar, bir süre kendi imkanlarıyla hayvanı kurtarmaya çalıştı.
Kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayan vatandaşlar, durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen ekip, aşırı sıcaklarda uzun süre boru içerisinde kalan kediyi metal boruyu keserek kurtardı.
Veterinere götürülerek muayene ettirilen kedi, daha sonra bulunduğu bölgeye bırakıldı.
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