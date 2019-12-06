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Mersin'de boşanmak isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 15:35 | Son Güncelleme

Mersin'de boşanmak isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

MERSİN (AA) - Mersin'de boşanmak isteyen karısını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mustafa Ertürkoğlu (36), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada tarafların avukatları ve müştekiler de hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği sanık hakkında, indirip maddelerinin uygulanmamasını talep etti.

Mütalaaya ilişkin savuna yapan Ertürkoğlu, karısının kendisini aldattığını iddia ederek, "Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Bir anlık sinir ve öfke nedeniyle, uyuşturucu etkisi altında olduğum için olayı gerçekleştirdim. Bana 'Seni sevmiyorum, boşanacağım' dedi. Cinayete konu maket bıçağıyla önce kendisi saldırdı." dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin cinayeti tasarlamadığını savunarak, aldatılması ve duruşmadaki iyi hali gerekçesiyle indirim maddeleri uygulanmasını talep etti.

Müşteki avukatları ise sanığın, kadını öldürdükten sonra cesedi parçaladığına vurgu yaparak, "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan da ceza verilmesini istedi. Avukatlar ayrıca, maktulün yarı engelli olması nedeniyle cezada arttırım yapılmasını, sanığın duruşmadaki konuşmaları nedeniyle "Kişinin hatırasına hakaret suçundan" da ceza almasını talep etti.

Maktul Cemile Ertürkoğlu'nun babası Sebahattin Aslan ise şikayetlerinin sürdüğünü belirterek, "En ağır cezanın verilmesini istiyorum. Bir insanın değil bir hayvanın bile böyle vahşice öldürülmesini kabul edemiyorum." diye konuştu.

Son sözü sorulan sanık Ertürkoğlu, "Böyle bir şey yaşandığı için üzgünüm. Öldürmeyi hiç bir zaman düşünmedim. Pişmanım." ifadesini kullandı.

- Heyet cezada indirim uygulamadı

Mahkeme heyeti, sanığa "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın cezasında "haksız tahrik" ve "duruşmadaki iyi hal" gibi indirimler uygulanmadı.

Duruşma sonrasında adliye önünde açıklama yapan Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner, cezada indirim uygulanmamasından memnun olduklarını aktardı.

Öte yandan, Mersin Kadın Platformu üyeleri de duruşma öncesinde adliye önünde düzenledikleri eylemde, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

- Olay

Mustafa Ertürkoğlu, 28 Kasım 2018'de, eşi Cemile Ertürkoğlu hakkında polise kayıp ihbarında bulunmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ise çiftin evinde inceleme yapılmıştı.

Ekiplerin, evde cinayet izlerine rastlaması üzerine gözaltına alınan zanlı, eşini öldürdüğünü itiraf ettikten sonra tutuklanmıştı. Bankada çalışan Cemile Ertürkoğlu'nun, eşinden boşanmak istediği öğrenilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cemile Ertürkoğlu kadın cinayeti Mersin

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