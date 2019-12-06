Mersin'de boşanmak isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

MERSİN (AA) - Mersin'de boşanmak isteyen karısını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mustafa Ertürkoğlu (36), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada tarafların avukatları ve müştekiler de hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği sanık hakkında, indirip maddelerinin uygulanmamasını talep etti.

Mütalaaya ilişkin savuna yapan Ertürkoğlu, karısının kendisini aldattığını iddia ederek, "Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Bir anlık sinir ve öfke nedeniyle, uyuşturucu etkisi altında olduğum için olayı gerçekleştirdim. Bana 'Seni sevmiyorum, boşanacağım' dedi. Cinayete konu maket bıçağıyla önce kendisi saldırdı." dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin cinayeti tasarlamadığını savunarak, aldatılması ve duruşmadaki iyi hali gerekçesiyle indirim maddeleri uygulanmasını talep etti.