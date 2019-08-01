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Mersin'de çaldı, Adana'da yakalanıp tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 11:58 | Son Güncelleme

MERSİN'de, yankesicilik yöntemi ile dolmuştaki iki yolcunun toplam 6 bin 500 TL'sini çaldığı ileri sürülen S.T.'nin kimliği, minibüslerin güvenlik kamera kayıtlarından belirlenerek yakalandı.

Mersin'de çaldı, Adana'da yakalanıp tutuklandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, yankesicilik yöntemi ile dolmuştaki iki yolcunun toplam 6 bin 500 TL'sini çaldığı ileri sürülen S.T.'nin kimliği, minibüslerin güvenlik kamera kayıtlarından belirlenerek yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kent merkezinde, 19 ve 24 Temmuz tarihlerinde meydana gelen 2 olayda mağdurlar M.K. ve A.S., şehir içi yolcu minibüsünden indiklerinde ceplerindeki bin 500 TL ile 5 bin TL'nin çalındığını fark edip polise başvurdu.
Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, minibüslerin güvenlik kamerasını incelemeye alıp yankesicilik şüphelisinin Adana'da yaşayan S.T. olduğunu belirledi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde yakalanıp Mersin polisine teslim edilen S.T., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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