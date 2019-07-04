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Mersin'de çalıntı araçla kaza yapan şüpheli öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 12:37 | Son Güncelleme

Mersin'de çalıntı araçla kaza yapan şüpheli öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, çalıntı minibüsle kaza yapan zanlı yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, C.C. idaresindeki 01 COP 47 plakalı minibüs, ilçeye bağlı 82 Evler Mahallesi Sait Polat Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

C.C, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yapılan incelemede, C.C'nin, Adana'da otogarda bir seyahat firmasının yetkilileriyle bilet alma konusunda tartıştığı, daha sonra da firmaya ait minibüsü çalıp Tarsus'a geldiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Mersin Tarsus

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