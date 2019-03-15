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Mersin'de 'Carmina Burana' kapalı gişe

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 13:14 | Son Güncelleme

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğünü 'Carmina Burana' koreografik sahne kantatının prömiyeriyle sanatseverlerle buluşturdu.

Mersin'de 'Carmina Burana' kapalı gişe

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğünü 'Carmina Burana' koreografik sahne kantatının prömiyeriyle sanatseverlerle buluşturdu.
Kültür Merkezi'nde sahnelenen eseri Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, CHP Milletvekili Alpay Antmen, MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Bengi İspir Özdülger ile çok sayıda sanatsever izledi.
Orkestra şefliğini Cemi’i Can Deliorman'ın yaptığı eserin rejisörlüğünü ve koreografisini Mehmet Balkan, koreografi asistanlığını Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç, reji asistanlığını Soner Fahlioğulları, koro şefliğini Serhat Kaya, çocuk korosu şefliğini K. Reyhan Bezdüz yaptı.
Sopranolar Funda Uyanık, Görkem Ezgi Yıldırım, tenorlar Erdem Erdoğan, Dağhan Ergün, baritonlar Faik Mansuroğlu, Hulusi Polat ve bale solistleri A. Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, O. Polen Gezmiş, Ozan Demirbaş ve Tutku Barın Tümen’e Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestrasının korosu eşlik edecek. Eserin dekor tasarımını Seyhan Atamer, kostüm tasarımını Aydan Çınar, ışık tasarımını ise Tarı Deniz üstlendi.
MDOB tarafından 26 Aralık 2002 tarihinde sahne kantatı olarak seslendirilen eseri, ilk kez 'koreografik sahne kantatı' formunda sahneye taşıdıklarını belirten rejisör Balkan, eserin güçlü olan müzikal anlatımının, başta koreografi olmak üzere dekor, kostüm ve ışık ile daha da zenginleştiğini söyledi.
Carmina Burana’nın yeni versiyonu ile Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin bir ilke imza attığını ifade eden Balkan, "Prömiyeri anlatmak zor, yaşamak lazım. Umut ederim, Mersin seyircisi bu eseri kaçırmaz, onları salonumuzda görmek istiyoruz. Carmina aslında bir konser versiyonudur. Biz onu görsele taşıdık. Sahne üzerinde bir reji, bir koreografi vardı. Bunda da koro, bale, solistler, büyük bir ekip uzun süre emek verdi. Çok fazla anlatmayalım, seyircimiz gelsin seyretsin" dedi
Eserin 2’nci gösteriminin 16 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de Kültür Merkezi’nde yeniden yapılacağı bildirilirken, biletlerinin de tükendiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Mersin'de 'Carmina Burana' kapalı gişeMersin'de 'Carmina Burana' kapalı gişeMersin'de 'Carmina Burana' kapalı gişeMersin'de 'Carmina Burana' kapalı gişe

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