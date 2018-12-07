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Mersin'de 'çello' sesi yankılandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 09:18 | Son Güncelleme

MERSİN'de, Avusturyalı 4 kadın çellistin oluşturduğu Extracello'nun konseri ilgiyle izlendi.

Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, Avusturyalı 4 kadın çellistin oluşturduğu Extracello'nun konseri ilgiyle izlendi. Almanya, Avusturya, İtalya ve İsviçre gibi birçok ülkede sahne alan Extracello'nun son durağı Mersin oldu. Akdeniz Opera ve Bale Kulübü (AKOB) ve Avusturya Kültür Ofisi işbirliği ile Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Edda Breit, Melissa Coleman, Margarethe Deppe ve Gudula Urban'ın yer aldığı Extracello, rönesanstan klasiğe, cazdan pop ve rocka kadar farklı tarzlarda müzikleri çello ile yorumladı. Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly'in de izediği konserde sanatseverleri müziğin büyüleyici tınısı ile buluşturan Extracello'nun performansı, gecenin sonunda ayakta alkışlandı.

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