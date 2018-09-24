Mersin'de cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Mut ilçesinde cenazeden dönenlerin içinde bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Mut- Ermenek karayolu Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. İzmir’den cenazeden dönen Hasan Eroğlu’nun kullandığı 70 E 9637 plakalı minibüs, Mut’tan Ermenek yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada; Raziye Balcı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Hasan Eroğlu ile Mustafa Erdoğan, Fadime Akbaş, Habib Ünser, Tahsin Güzel ve Abide İlisu Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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