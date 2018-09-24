HABER

Mersin'de cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 15:21 | Son Güncelleme

MERSİN’in Mut ilçesinde cenazeden dönenlerin içinde bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Mersin'de cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Mut ilçesinde cenazeden dönenlerin içinde bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Mut- Ermenek karayolu Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. İzmir’den cenazeden dönen Hasan Eroğlu’nun kullandığı 70 E 9637 plakalı minibüs, Mut’tan Ermenek yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada; Raziye Balcı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Hasan Eroğlu ile Mustafa Erdoğan, Fadime Akbaş, Habib Ünser, Tahsin Güzel ve Abide İlisu Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Mersin'de cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 6 yaralıMersin'de cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 6 yaralıMersin'de cenaze dönüşü kaza: 1 ölü, 6 yaralı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
'Kedi Dede': Fotoğrafları sayesinde çalıştığı hayvan barınağına binlerce dolar kazandıran gönüllü'Kedi Dede': Fotoğrafları sayesinde çalıştığı hayvan barınağına binlerce dolar kazandıran gönüllü
Jandarma, öğrenci servislerini 'Limit' ile denetlediJandarma, öğrenci servislerini 'Limit' ile denetledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

İnternet randevusu kanlı bitti!

İnternet randevusu kanlı bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yıllar sonra buldukları şaşkına uğrattı

Yıllar sonra buldukları şaşkına uğrattı

Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğrafın sırrı yıllar sonra çözüldü!

Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğrafın sırrı yıllar sonra çözüldü!

İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın

İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın

M.Ö. 6. yüzyıldan kalan bu mezarın içinden çıkan şaşırttı!

M.Ö. 6. yüzyıldan kalan bu mezarın içinden çıkan şaşırttı!

Taşla avladığı balığın içinden bakın ne çıktı

Taşla avladığı balığın içinden bakın ne çıktı

Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor

Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.