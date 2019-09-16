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Mersin'de cep telefonu hırsızlığı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 10:27 | Son Güncelleme

Mersin'de cep telefonu hırsızlığı kamerada

MERSİN (AA) - Mersin'de minibüs durağında bekleyen bir kadının cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran Ö.P, Zeytinli Bahçe mevkisinde durakta minibüs beklediği sırada cep telefonunun çalındığını aktardı.

Ekipler, belirlenen güzergahlardaki güvenlik kameralarını inceleyerek yankesicilik yöntemiyle Ö.P'nin montundan cep telefonunu çalan şüphelinin E.A. olduğunu tespit etti.

Şüpheli E.A, Mezitli ilçesinde ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin 9 farklı hırsızlık suçundan arandığı öğrenildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde E.A'nın minibüs durağında bekleyen Ö.P'nin montundan cep telefonunu aldığı görülüyor.

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cep telefonu Mersin tutuklama Yankesicilik

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