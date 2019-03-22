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Mersin’de çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 12:53 | Son Güncelleme

Mersin polisi, çeşitli suçlardan aranan 52 kişiyi gözaltına aldı.Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlulara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin’de çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı

Mersin polisi, çeşitli suçlardan aranan 52 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlulara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik çalışma yapan ekipler, A.C. isimli şahsın Doğu illerinden silah getirerek satışını yaptığını tespit etti. Bunun üzerine şahsın adresine operasyon düzenleyen ekipler, 2 adet tabanca, 5 şarjör, 12 dolu fişek ve bir kuru sıkı tabanca buldu. Ayrıca ekiplerin şok uygulamalarında 2 şahıs üzerinde 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Gümrük kaçağı sigara satışına yönelik de çalışma yapan ekipler, R.S. ve T.K. isimli şahıslardan 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
İlçede hırsızlara da göz açtırmayan ekipler, gerçekleşen 3 hırsızlık olayının şüphelileri olan M.K., F.B., İ.T., A.A., O.T., A.B. ve N.I. isimli şahısları gözaltına aldı.
Aranan şahıslara yönelik de uygulama yapan ekipler, uyuşturucu madde ticareti, yağma, müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etme, cinsel taciz ve kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık, parada sahtecilik gibi suçlardan 6 yıl 3 ay ve aralıklarla hapis cezası bulunan 52 şahsı gözaltına aldı.

Mersin’de çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı

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