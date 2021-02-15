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Mersin’de cezaevinden firar eden hükümlü Mardin’de yakalandı

15.02.2021 18:33 | Son Güncelleme:
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Mersin’de cezaevinden firar eden ve üç ayrı suçtan aranan hükümlü, Mardin’de jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk bölgesinde aranan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda Nusaybin ilçesi Heybeli Mahallesi’nde ikamet eden H.Ö.’nün uyuşturucu madde ticareti, resmi belgede yalan beyan ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından arandığı ve 15 Ağustos 2020’de Mersin-Tarsus Kapalı Cezaevi’nden firar ettiği belirlendi.

Mersin’de cezaevinden firar eden ve üç ayrı suçtan aranan hükümlü, Mardin’de jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk bölgesinde aranan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda Nusaybin ilçesi Heybeli Mahallesi’nde ikamet eden H.Ö.’nün uyuşturucu madde ticareti, resmi belgede yalan beyan ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından arandığı ve 15 Ağustos 2020’de Mersin-Tarsus Kapalı Cezaevi’nden firar ettiği belirlendi. Şahsın Yeşilli ilçesine geleceği tespit edildi. Yeşilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçe girişinde yaptığı yol kontrol ve arama faaliyeti sonucu H.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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