HABER

Mersin’de CHP adayı Seçer önde gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 22:24 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, seçimi kazandıklarını söyledi.CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer’in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, seçim sonuçlarının bir bölümünü partisinin Mersin İl Başkanlığında kurulan Seçim Koordinasyon Merkezinde izleyen Seçer, sonuçları saat 21.00 itibariyle merkez seçim ofisinden takip etmeye başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, seçimi kazandıklarını söyledi.
CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer’in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, seçim sonuçlarının bir bölümünü partisinin Mersin İl Başkanlığında kurulan Seçim Koordinasyon Merkezinde izleyen Seçer, sonuçları saat 21.00 itibariyle merkez seçim ofisinden takip etmeye başladı. Seçer, burada yaptığı konuşmada saat 21.00 itibariyle sandıkların yüzde 45’inin açıldığını, yüzde 49 oy oranını yakaladıklarını ve en yakın rakipleri olan Hamit Tuna’dan 10 puan farkla önde olduklarını belirterek zaferini ilan etti. Seçer, “Biz mazbatayı alana kadar bu seçim bitmemiştir. Erken kutlama yapmak doğru olmaz. İl Seçim Kuruluna gideceğiz ve kesin sonucu aldıktan sonra açıklama yapacağım” dedi.

PARTNERDemet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!Demet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!
Ankara'nın Bala ilçesinde AK Parti'li Buran kazandıAnkara'nın Bala ilçesinde AK Parti'li Buran kazandı
Kırıkkale'de, AK Parti adayı Saygılı, yeniden seçildiKırıkkale'de, AK Parti adayı Saygılı, yeniden seçildi

En Çok Okunan Haberler

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

Tüm yurtta sandıklar kapandı! Sonuçlar gelmeye başladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 4 kişi hayatını kaybetti

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.