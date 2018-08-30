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Mersin'de CHP'den alternatif 30 Ağustos kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 15:14 | Son Güncelleme

MERSİN'de CHP İl Başkanlığı, alternatif 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması düzenledi.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de CHP İl Başkanlığı, alternatif 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması düzenledi. Kent merkezindeki Atatürk Evi önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik CHP'li grup, buradan Cumhuriyet Alanı'na yürüdü. Milletvekili Alpay Antmen ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na adaylığını açıklayacağı iddia edilen FIFA kokartlı eski futbol hakemi Selçuk Dereli'nin de yer aldığı etkinlikte, alandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunan İl Başkanı Adil Aktay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yaptı. 30 Ağustos'un Türk Milleti için önemini vurgulayan Aktay, "Anadolu'nun kahraman evlatları, işgalcilere ve işbirlikçilere karşı tek vücut oldu ve 26 Ağustos'ta başlayan Büyüük Taarruz, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandı" dedi. Kutlama programının son bölümünde 8 yaşındaki Ali Devran'ın İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuması büyük beğeni topladı.

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