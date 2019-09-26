HABER

Mersin'de çiftçinin yüzü kivi hasadıyla güldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 10:13 | Son Güncelleme

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin: - "900 rakımda yetiştirilen kiviler kilogramı 4 liradan satıldı"

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde yetiştirilen kivi, 4 lirayı bulan kilogram fiyatıyla üreticisini memnun etti.

İlçenin 900 rakımdaki mahallesi Kösereli'de yetiştirilen kiviler için hasat etkinliği düzenlendi.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, çiftçiler Ali Şensoy ve Servet Çalış'ın bahçelerinde gerçekleştirilen etkinliğe katılarak, bereketli hasat geçirmelerini diledi.

Şahin, hasadın ardından AA muhabirine açıklamada, "limonun başkenti" olarak bilinen Erdemli ilçesinde, üretimi hızla artan alternatif ürünlerden birinin de kivi olduğunu söyledi.

Üretimin artması için sık sık fidan dağıtımı yaptıklarını ve bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini belirten Şahin, "Kivi yetiştiriciliği hızla gelişiyor. Artık arazilerimizde kivi fidanlarını da sık sık göreceğiz. Biz de bundan yanayız." dedi.

İyi geçen mevsim koşullarının üretimi bereketlendirdiğini anlatan Şahin, "900 rakımda yetiştirilen kiviler kilogramı 4 liradan satıldı. Çiftçilerimizi tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

- Üreticiler verimden ve fiyattan memnun

Üretici Şensoy, 6 dönümlük arazide kivi yetiştirdiğini kaydederek, "Geçen yıl, yani fidanlar üç yaşındayken 6 dönümden 1 ton ürün almıştım, bu yıl ise 10 ton ürün bekliyorum." diye konuştu.

Servet Çalış da kivi üretimi yapmak için yaklaşık 10 kilometreden su taşıyarak fidanları büyüttüğünü vurgulayarak, "Kivi hem rekoltesiyle hem fiyatıyla bizleri memnun etti. Umarım bu iyi hasadı, sezonun tamamına yayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı! Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı!
İtfaiyeciler şarkı seslendirip, klip çektiİtfaiyeciler şarkı seslendirip, klip çekti
Geldiğimde kan izlerini gördümGeldiğimde kan izlerini gördüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Haberler

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! AFAD duyurdu: İstanbul'da bir deprem daha

İstanbul'da bir deprem daha!

Süleyman Demirel'in anıt mezarı Isparta'da ziyarete açıldı! Anıtkabirden sonra en büyüğü

Süleyman Demirel'in anıt mezarı ziyarete açıldı!

Son dakika! Kayseri'de servis midibüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Servis midibüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Sultangazi'de korkutan olay! Çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı

Geldiğimde kan izlerini gördüm

Kayınpederini öldürdü! Paylaşımı kan dondurdu: Cehennemi hak edelim

Kayınpederini öldürdü! Son paylaşımı kan dondurdu

Ecem Balcı'nın otopsi raporu korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.