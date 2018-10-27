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Mersin'de çifte şehit acısı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 11:37 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda olumsuz hava koşulları nedeniyle rahatsızlanan, kaldırıldıkları hastanede şehit olan uzman çavuşlar Asım Türkel (23) ile Ferruh Dikmen'in (26) acı haberleri, memleketleri Mersin'deki ailelerine ulaştı.

Mersin'de çifte şehit acısı

Adnan AÇIKGÖZ- Erol OKUR/MERSİN, (DHA)- TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda olumsuz hava koşulları nedeniyle rahatsızlanan, kaldırıldıkları hastanede şehit olan uzman çavuşlar Asım Türkel (23) ile Ferruh Dikmen'in (26) acı haberleri, memleketleri Mersin'deki ailelerine ulaştı.
​Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in şehit olduğu haberi, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Beldesi Çankaya Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Yetkililerden acı haberi alan baba Nihat, anne Durdane ve eşi Büşra Dikmen, gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu mahalleye Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine akın etti.
TOROSLAR'A DA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Uzman Çavuş Asım Türkel'in acı haberini de Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki ailesine, sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer verdi. Şehidin babası Hasan Türkel ve annesi Sebahat Türkel, gözyaşlarını tutamadı. Türk bayraklarıyla donatılan şehit evi, taziyeye gelenlerle dolup taştı.
Şehit uzman çavuşlar Asım Türkel ile Ferruh Dikmen'in Mersin'de yapılacak törenin ardından, bugün ikindide toprağa verileceği bildirildi.

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