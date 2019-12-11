Mersin’de 'Çin ciğeri' operasyonu

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, ithalatı yasak olması nedeni ile 'tavuk kırıntısı' olarak gösterilerek Çin'den getirilen 23 ton 200 kilogram kuzu ciğeri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarla transit ticaret kapsamında getirilecek ürünlerde usulsüzlük yapılacağı bilgisini aldı. Yapılan çalışmaların ardından 3 Aralık günü operasyon için harekete geçildi. Aralarında gümrük muayene ve muhafaza memurlarının da olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Emniyette 3 gün süren sorgulamanın ardından Mersin Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BEYANNAME OYUNU

Kentte geçen yıl şirket kuran Lübnanlı Mohammed A. ve Amira A.'nın 'tavuk kırıntısı' olarak beyan edilerek Çin’den 23 ton 200 kilogram ciğeri, konteyner gemi ile Mersin Limanı’na getirttiği ortaya çıktı. Transit ticaret kapsamında Mersin üzerinden Lübnan'a gönderileceği beyan edilen ciğerler, soğuk hava deposuna konulurken yerine, önceden depoya konulan tavuk kırıntısı yüklendi. Tavuk kırıntısı bulunan son kutular da yüklenmek üzereyken, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Ele geçirilen 23 ton 200 kilogram ciğer depo içerisinde mühürlendi. Ele geçirilen 23 bin 200 kilogram ciğerin, kilogramının 75-80 liradan satılacağı öğrenildi.

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