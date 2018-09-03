HABER

Mersin'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 14:52 | Son Güncelleme

Tartıştığı ev sahibini bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı ile birlikte yaşadığı kadın gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde tartıştığı ev sahibini bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi ile birlikte yaşadığı kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de bir evde beraber yaşayan Atilla A. ve Yasemin K. ile alt katlarında oturan ev sahibi Pakize Kurt arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Atilla A'nın ev sahibi Pakize Kurt'u çeşitli yerlerinden bıçakladığı öne sürüldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir Hastanesine kaldırılan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak, kiracılar Atilla A. ve Yasemin K'yi Kazanlı Mahallesi'nde sahilde gezerken gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı Atilla A, adliyeye sevk edilirken görüntü alan gazetecilere, olayı kendisinin yapmadığını önü sürdü.

PARTNERSaniyeler sonra olanlar... Her şey güzel başlamıştı ama...Saniyeler sonra olanlar... Her şey güzel başlamıştı ama...
FSM'de intihar girişimi! Trafik kilitFSM'de intihar girişimi! Trafik kilit
Yargıtay Başkanı Cirit'ten Brunson açıklaması: Kararı verecek mahkemelerdirYargıtay Başkanı Cirit'ten Brunson açıklaması: Kararı verecek mahkemelerdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet ev sahibi Mersin

En Çok Okunan Haberler

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Boa yılanıyla tecavüz eden sapığa ağır ceza!

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FSM'de intihar girişimi! Trafik kilit

FSM'de intihar girişimi! Trafik kilit

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Trafikte skandal! Böyle görüntülendi

Trafikte skandal! Böyle görüntülendi

300 bin TL ödülle aranan 'Adıl' teslim oldu

300 bin TL ödülle aranan 'Adıl' teslim oldu

CHP'den 'şarbon' açıklaması

CHP'den 'şarbon' açıklaması

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.