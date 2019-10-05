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Mersin'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 23:31 | Son Güncelleme

Tarsus ilçesinde bir araçla motosikletin çarpıştığı kazanın ardından çıkan kavgada motosiklet sürücüsü tabancayla vurularak öldürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir araçla motosikletin çarpıştığı kazanın ardından çıkan kavga sırasında tabancayla vurulan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, H.Y'nin kullandığı 33 NM 521 plakalı araç, Kırklarsırtı Mahallesi'nde Deniz Ş. idaresindeki 33 NTZ 97 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazanın ardından çıkan kavga sırasında Deniz Ş. tabancayla vuruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Deniz Ş, kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından sonra kaçan zanlıyı arıyor.

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