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Mersin'de cinayet zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 10:12 | Son Güncelleme

Mersin'de cinayet zanlısı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Temmuz'da Pirireis Mahallesi Müftü Deresi mevkisinde bıçakla öldürülmüş halde bulunan V.T'nin (38) katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerinde yapılan inceleme sonucunda cinayeti gerçekleştirenin R.T. (28) olduğunu belirledi.

Şüphelinin gidebileceği yerleri belirleyen ekipler, su satıcısı, simitçi ve ayakkabı boyacısı gibi davranarak bölgede tedbir aldı.

Yapılan çalışma sonucunda R.T. polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada olayda kullanılan bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben öldürmedim, orada yaralı gördüm onu, yanına gittim 'Neyin var' dedim. Bıçağı normalde de taşırım." dedi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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