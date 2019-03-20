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Mersin'de cinnet getiren kişi, anne-babasını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 23:07 | Son Güncelleme

MERSİN'in Toroslar ilçesinde, cinnet getirdiği öne sürülen Selim D.

Mersin'de cinnet getiren kişi, anne-babasını öldürdü

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Toroslar ilçesinde, cinnet getirdiği öne sürülen Selim D. (33), annesi Ayni (55) ile babası Gaffar D.'yi (60) bıçaklayarak öldürdü. Çiftin diğer oğlu Yunus D'nin de geçen yaz intihar ettiği öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde Toroslar ilçesine bağlı Toroslar Mahallesi'nde meydana geldi. Dışarıda bir kavgaya karıştığı iddia edilen Selim D., elinde bıçakla girdiği evde anne ve babası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selim D., önce annesini ardından da babasını bıçakladı. Evden yükselen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Selim D.'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ayni-Gaffar D. çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Mersin Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
OĞULLARI GEÇEN YAZ İNTİHAR ETMİŞ
Gözaltına alınan Selim D., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, Ayni-Gaffar D. çiftinin diğer oğlu Yunus'un ise geçen yaz intihar ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Mersin'de cinnet getiren kişi, anne-babasını öldürdüMersin'de cinnet getiren kişi, anne-babasını öldürdü

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