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Mersin'de çocuğun oyun alanında ölümüne soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 15:21 | Son Güncelleme

Toroslar ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun ailesiyle gittiği restoranın oyun alanındaki helikopterle oynarken akıma kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de restoranın oyun alanındaki oyuncak helikopterle oynarken akıma kapılan 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili, ailesi tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos'ta doğum gününü kutlamak isteyen Zafer Tan (45), eşi Nilgün Tan (37), kızları Duygu (15) ve Duru (5) ile merkez Toroslar ilçesindeki bir restorana gitti.

Aile yemek yediği sırada, çocukları restorandaki oyun alanında oynamaya başladı.

Oyuncak helikoptere binen Duru Tan, elektrik akımına kapıldı.

Hareketsiz olan kardeşinin uyuduğunu düşünen ablası, bir süre sonra durumdan şüphelenerek ailesine haber verdi.

Anne Nilgün Tan, Duru'nun hareketsiz olduğunu fark edince sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, yaşamını yitirdi.

İşlemlerin ardından ailesine teslim edilen Tan'ın cenazesi, Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili, ailenin de şikayeti üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Restorana giden jandarma ekipleri, parkta ve elektrik kaçağı olduğu iddia edilen oyuncakta inceleme yaptı.

İşletmedeki bazı çalışanların da ifadelerine başvuruldu.

- "O oyuncağı oradan kaldırmalıydık"

Olaya ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulunan ve ismini vermek istemeyen işletme yöneticisi, aileye başsağlığı diledi.

Parktaki oyuncağın fişinin takılı olmadığını savunan yönetici, "Çocuklar oynarken, farklı bir oyun makinesinin fişini çekerek, helikopterinkini bağlamış galiba. Sonrasında böyle bir olay yaşandı. Gerçekten çok üzgünüz. Biz de hatamızın olduğunu kabul ediyoruz. O oyuncağı oradan kaldırmalıydık. Kazadan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Aile de şikayetçi olmuş, tabii ki hakları. Olay yargıya intikal etti. Süreci takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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