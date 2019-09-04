Mersin'de çocuğun oyun alanında ölümüne soruşturma

Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos'ta doğum gününü kutlamak isteyen Zafer Tan (45), eşi Nilgün Tan (37), kızları Duygu (15) ve Duru (5) ile merkez Toroslar ilçesindeki bir restorana gitti.

İşletmedeki bazı çalışanların da ifadelerine başvuruldu.

- "O oyuncağı oradan kaldırmalıydık"

Olaya ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulunan ve ismini vermek istemeyen işletme yöneticisi, aileye başsağlığı diledi.

Parktaki oyuncağın fişinin takılı olmadığını savunan yönetici, "Çocuklar oynarken, farklı bir oyun makinesinin fişini çekerek, helikopterinkini bağlamış galiba. Sonrasında böyle bir olay yaşandı. Gerçekten çok üzgünüz. Biz de hatamızın olduğunu kabul ediyoruz. O oyuncağı oradan kaldırmalıydık. Kazadan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Aile de şikayetçi olmuş, tabii ki hakları. Olay yargıya intikal etti. Süreci takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

