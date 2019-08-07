Mersin’de çocuklar için 4 farklı mahalleye portatif yüzme havuzu

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'nin merkez Akdeniz ilçesinde havanın sıcaklığı 30 derecenin üzerinde seyrederken, belediye 4 farklı mahalleye denize gidemeyen çocuklar için portatif yüzme havuzları kuruyor. Çocuklara en güzel bayram hediyesi olacak havuzlarda, ücretsiz yüzme kursları da verilecek.

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, 31 Mart'taki yerel seçim vaatleri arasında bulunan, bugüne kadar yüzme havuzuna gidemeyen dezavantajlı durumdaki 7- 13 yaş arası çocuklar için portatif yüzme havuzu sözünü yerine getiriyor. Mersin’de ilk olacak proje kapsamında, Yenimahalle Zeki Sabah İlkokulu, Çilek Mahallesi Güney Ortaokulu, Karaduvar Mahallesi Suphi Öner İlkokulu ile Şevket Sümer Mahallesi Hatice Uluğ İlkokulu’nun bahçesine portatif yüzme havuzları yerleştiriliyor.

Diğer mahallerden gelmek isteyen çocukların servislerle taşınacağı havuzlarda, çocuklara ücretsiz yüzme kursları da verilecek. Her öğrenci Pazartesi- Perşembe, Salı- Cuma veya Çarşamba- Cumartesi olmak üzere haftanın 2 günü, 09.30- 18.30 saatleri arasında yaş grubuna göre belirlenen 1 saat boyunca yüzme eğitimi alabilecek. Portatif havuzlarda yüzmek ve kurslara katılmak isteyen çocuklar, mahalle evleri, muhtarlıklar ve havuzların kurulduğu okullara başvurarak kayıt yaptırabilecek.

Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, çocukların yaz tatilini hem yüzme öğrenerek, hem de arkadaşlarıyla eğlenerek geçirmelerini sağlamak amacıyla, 4 farklı mahalleye portatif yüzme havuzları kurmaya başladıklarını belirterek, "Havuzlarımız, çocuklarımıza bayram hediyemiz olsun. Çocuklarımıza uzmanlar gözetiminde yüzme kursları da vereceğiz. Böylece çocuklarımızın hem kavurucu yaz sıcaklarında serinlemelerini, hem de tatillerini gönüllerince geçirmelerini sağlayacağız" dedi.

Portatif havuzlarda yüzmek isteyen, ancak evi uzak olan çocuklar için de servis hizmeti verileceğini ifade eden Başkan Gültak, "Akdeniz’de; seçimler öncesinde söz verdiğimiz birçok projeyi hayata katmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Nitekim mahalle evlerinde kurs ve eğitim gören 300 kadına yönelik olarak, kentimizin ve ülkemizin tarihi ve turistik bölgelerine günübirlik kültür gezileri düzenledik. Ayrıca dezavantajlı 400 çocuğumuz için hem gönüllü yaz kampı, hem de hafif motorlu araçla uçuş festivali organize ettik. Şimdi de en kıymetli varlığımız olan binlerce çocuğumuz için de okul bahçelerine portatif yüzme havuzları kuruyoruz. Söz verdik, sözümüzde durmaya devam edeceğiz" diye konuştu