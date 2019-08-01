Mersin'de çocuklar mikrolight ile ilk kez uçmanın keyfini yaşadı

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen etkinlikte çocuklar, hafif motorlu hava aracı mikrolight ile ilk kez uçmanın keyfini yaşadı.

Akdeniz Belediyesi tarafından Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Karacailyas Veteranlar Spor Kulübü Derneği iş birliğiyle düzenlenen uçuş etkinliği, Adanalıoğlu Mahallesi'nde yapıldı.

Etkinlikte konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, dezavantajlı mahallelerdeki başarılı öğrencilere uçuş duygusunu tattırmak istediklerini söyledi.

Çocukların yanı sıra isteyen vatandaşların da mikrolight ile uçacağını belirten Gültak, "Mikrolight ile bugün hep beraber bir heyecan yaşayacağız. Uçmayanlar ilk kez uçacak, şehirlerini havadan görecekler. Etkinliğimiz 1 hafta boyunca devam edecek." dedi.

Gültak, etkinlik boyunca toplamda 400 çocuğu gökyüzüyle buluşturmayı planladıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından hava aracına binen Gültak, ilçeyi havadan gezerek mahalleleri inceledi.

Gültak'ın ardından çocuklar sırayla hava aracına binerek hem uçmanın hem de havadan yaşadıkları ilçeyi görmenin keyfini yaşadı.

Çocuklardan 14 yaşındaki Katibe Şahutoğlu, ilk kez bir hava aracına bindiğini ifade ederek, "Hiç korkmadım ama çok heyecanlandım. Pilot olmayı istiyordum, uçtuktan sonra kararım kesinleşti. Uçarken kendimi çok iyi hissettim." diye konuştu.

Enes Akelma da ilk kez uçtuğunu belirterek, "Uçmak çok güzel bir duyguydu. Ağaçları, seraları, denizi havadan gördüm. Çok güzeldi." dedi.

