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Mersin’de çöp konteynırında bebek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 17:50 | Son Güncelleme

Mersin’de çöp konteynırında yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle 5326.

Mersin’de çöp konteynırında yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle 5326. Sokak’ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir çöp konteynırında yeni doğmuş bebek cesedi olduğu ihbarını alan polis ekipleri bölgeye gitti. Konteynırda arama yapan ekipler, yeni doğan erkek bebek cesedi buldu. Ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Sokağın giriş ve çıkışları araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yeni doğduğu tahmin edilen bebek kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Ayrıca çöp konteynırında yapılan incelemede kadın elbiseleri ve kanlı bezler bulundu. Polis bebeği çöp konteynırına atan şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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