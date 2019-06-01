Mersin’de DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

MERSİN, (DHA)- MERSİN merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Açıklamada, yapılan çalışmalarda, kırsal alan faaliyetlerini gerçekleştirmeye çalıştıkları tespit edilen şüpheliler hakkında Mersin merkezli olmak üzere Bursa, Yalova, Ankara'da gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Evlerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler de ele geçirilen şüphelilerin sorguları da sürüyor.

