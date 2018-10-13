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Mersin'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 10:59 | Son Güncelleme

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında il merkezi ve Tarsus ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda Tarsus'ta 3, il merkezinde 2 kişi yakalandı.

Terör örgütü adına faaliyette bulundukları iddia edilen 5 zanlı, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Mersin

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