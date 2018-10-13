HABER

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 13:28 | Son Güncelleme

MERSİN'de polis, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de polis, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, il merkezi ve Tarsus ilçesinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Tarsus ilçesinde 3, il merkezinde 2 kişi ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 5 şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

PARTNERDaha çok gezeceğizDaha çok gezeceğiz
Van'da 57 kaçak göçmen yakalandıVan'da 57 kaçak göçmen yakalandı
Adana'da helikopter ve drone'lu trafik denetimiAdana'da helikopter ve drone'lu trafik denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!

Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Ferit Şahenk'ten flaş karar! Tüm lüks otellerini satışa çıkardı

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Engelli kıza kabusu yaşatmıştı! O sapık yakalandı

Engelli kıza kabusu yaşatmıştı! O sapık yakalandı

Bir babanın en acı günü! Tabuta yastık yorgan koydu

Bir babanın en acı günü! Tabuta yastık yorgan koydu

Hırsızlık için girdiği evdeki kadına dehşeti yaşattı!

Hırsızlık için girdiği evdeki kadına dehşeti yaşattı!

Anne dayağından kaçtı, balkondan atladı

Anne dayağından kaçtı, balkondan atladı

Korkunç kaza! Araçtakilerin hepsi öldü

Korkunç kaza! Araçtakilerin hepsi öldü

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.