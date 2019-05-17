Mersin'de, DEAŞ şüphelisi baba- oğul gözaltında

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu Muhammed E. (54) ile oğlu S.E. (17) gözaltına alındı.
Tarsus'ta istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 DEAŞ şüphelisinin ilçede gizlendiği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda, Suriyeli Muhammed E. ile oğlu S.E. yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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