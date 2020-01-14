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  4. Mersin'de defne yaprağı işleme fabrikasında yangın

Mersin'de defne yaprağı işleme fabrikasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:57 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesinde defne yaprağı işleme fabrikasında çıkan yangın, korkuya neden oldu.

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Silifke ilçesinde defne yaprağı işleme fabrikasında çıkan yangın, korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, Silifke ilçesi Becili mevkisinde bulunan defne yaprağı işleme fabrikasında, işçilerin öğle saatinde çay molasında oldukları sırada meydana geldi. Çıkış nedeni bilinmeyen yangını fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikada çalışanlar, kuru defne yapraklarını, alevlere kapılmaması için kendi imkanları ile uzaklaştırdı.
25 kişinin çalıştığı fabrikadaki yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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