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Mersin'de dehşet: Evde 3'ü çocuk 5 kişinin cesedi bulundu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 18:16 | Son Güncelleme

ŞİZOFRENİ HASTASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Mersin'de eşi Zehra, çocukları Onurcan,  Esmanur ve Rabia Kaya'yı öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdiği öne sürülen Mehmet Kaya'nın şizofreni hastası olduğu ortaya çıktı.

ŞİZOFRENİ HASTASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Mersin'de eşi Zehra, çocukları Onurcan, Esmanur ve Rabia Kaya'yı öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdiği öne sürülen Mehmet Kaya'nın şizofreni hastası olduğu ortaya çıktı. Kaya Ailesi'ne ait cesetlerin evlerinin damında bulunmasının ardından başlatılan soruşturmayı derinleştiren Mersin Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Kaya’nın en son 4 Mayıs 2018'de hastaneye giderek daha önce aldığı şizofreni hastalığı raporunu uzattığını belirledi. 30 Mayıs 2019 tarihine kadar geçerli olan raporun uzman hekimler tarafından verildiği ve Mehmet Kaya'nın düzenli olarak günlük ilaç kullandığı tespit etti. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

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