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Mersin'de deniz sezonu devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 15:45 | Son Güncelleme

Mersin'de deniz sezonu devam ediyor

MERSİN (AA) - Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı tarihi ve turistik Kızkalesi bölgesinde deniz sezonu sürüyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan bölgede kentin ılıman ikliminden yararlanan yerli ve yabancı turistler eylül ayının ortaları gelmesine rağmen denize girmeyi sürdürüyor.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin yüksek doluluk oranlarıyla yaz sezonunu geride bıraktığını söyledi.

Özellikle Ramazan ve Kurban bayramlarında büyük yoğunluk yaşandığını aktaran Öztop, "Mersin sıcak iklimi sayesinde ekim ayı sonuna kadar denize girebilme imkanı sunuyor. Özellikle yabancı turistler de okulların açılmaya başladığı eylül ayında gelerek nispeten daha sakin olan bölgede tatillerini geçiriyor." dedi.

Öztop, Kızkalesi ve çevresinin deniz, kum, güneşin yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerle farklı bir tatil geçirmek isteyenlerin tercih edebileceği bölgelerin başında geldiğini ifade etti.

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Kızkalesi Mersin

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