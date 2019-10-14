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Mersin'de deniz ve kıyıda temizlik çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 16:04 | Son Güncelleme

Türk Kızılay öncülüğünde düzenlenen, gönüllülerin de destek verdiği etkinlikte, bir kamyon dolusu çöp toplandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde gönüllülerin de katılımıyla deniz ve kıyı temizliği yapıldı.

Türk Kızılay Erdemli Temsilciliği öncülüğünde, Erdemli Belediyesi, TEMA Vakfı, ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsünün katkılarıyla, Balıkçı Barınağı'nda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Gönüllülerin de destek verdiği etkinlikte, sahil şeridindeki çöpler toplandı. Dalgıçlar da suyun üstü ve altındaki çöpleri çıkardı.

Yaklaşık 1,5 saat süren temizlik çalışmasında, bir kamyon dolusu çöp toplandı.

Türk Kızılayı Erdemli Temsilcisi Necati Şevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, tahmin ettiklerinden daha fazla çöple karşılaştıklarını belirtti.

Herkesi çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet eden Şevik, toplanan çöpler arasında en çok araba lastiği, pet ve cam şişe ile ev eşyalarının bulunduğunu söyledi.

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