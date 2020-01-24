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  4. Mersin'de denizde kaybolan bekçi 13 gündür aranıyor

Mersin'de denizde kaybolan bekçi 13 gündür aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 11:47 | Son Güncelleme

Mersin'de denizde kaybolan bekçi 13 gündür aranıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için yürütülen çalışmalar, drone desteğiyle sürüyor.

Mersin ve Adana Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı su altı grup amirliklerinde görevli 10 polis çalışmalarda yer alıyor.

Dalgıçların botlarla su altı taraması yaptığı arama faaliyetlerine, AFAD ve jandarma ekipleri de kıyıdan destek veriyor.

Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cansız bedeni 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.

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