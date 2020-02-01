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  4. Mersin'de denizde kaybolan bekçi 21 gündür aranıyor

Mersin'de denizde kaybolan bekçi 21 gündür aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 18:23 | Son Güncelleme

Çalışmaların 21. gününde henüz bir sonuca ulaşılamazken, deniz polisinin gece boyunca arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için yürütülen çalışmala, kapsamında deniz polisi Karaduvar Mahallesi’nin sahil şeridinde suda tarama yapıyor.

AFAD ekipleri de kıyı ve sazlık alanlarda arama gerçekleştirdi.

Çalışmaların 21. gününde henüz bir sonuca ulaşılamazken, deniz polisinin gece boyunca arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cansız bedeni 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.

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