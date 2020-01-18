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  4. Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 12:42 | Son Güncelleme

Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kulak Mahallesi'ndeki sahilden balık tutmak için arkadaşıyla kayıkla denize açılan Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çarşı ve mahalle bekçisi olarak görevli Oktay Avcı'yı (32) bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timinin (DEGAK) 6 personeli, Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı Su Altı Grup Amirliğinde görevli 7 polis ile Adana Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı Su Altı Grup Amirliğinden 4 kişilik ekip yer alıyor.

Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin de drone ile havadan destek verdiği, AFAD ekiplerinin kıyıdan yürüttüğü aramalara vatandaşlar da eşlik ediyor.

Bölgede, kayıp bekçinin yakınlarının endişeli ve hüzünlü bekleyişi ise sürüyor.

Oktay Avcı ile balık tutmak için açılan diğer bekçi Ömer Özer'in (32) cansız bedeni önceki gün yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.

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