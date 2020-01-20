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  4. Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 11:01 | Son Güncelleme

Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için yürütülen çalışmalar, drone desteğiyle sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timinin (DEGAK) 6 personeli ile Mersin ve Adana Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı su altı grup amirliklerinde görevli 10 polis çalışmalarda yer alıyor.

AFAD ekiplerinin kıyıdan yürüttüğü aramalara vatandaşlar da katılıyor.

Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cansız bedeni 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.

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