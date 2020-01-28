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Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 16:41 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için yürütülen çalışmalar, Karaduvar Mahallesi'nin kıyı şeridinde devam etti.

Deniz polisi, bot yardımıyla suda tarama yaptı. AFAD ekipleri de kıyıyı ve sazlık alanları inceledi.

Henüz sonuç alınamayan çalışmaları Avcı'nın yakınları da arama bölgesine kurulan çadırdan takip ediyor.

Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cansız bedeni 16 Ocak'ta yaklaşık 60
metre açıkta bulunmuştu.

Kaynak: AA

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