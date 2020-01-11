HABER
  4. Mersin'de denizde kaybolan iki bekçi aranıyor

Mersin'de denizde kaybolan iki bekçi aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 19:17 | Son Güncelleme

Mersin'de denizde kaybolan iki bekçi aranıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 bekçi için arama çalışması başlatıldı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çarşı ve mahalle bekçisi olan O.A. ve Ö.Ö. sabah saatlerinde Kulak Mahallesi Berdan Nehri'nin döküldüğü bölgeden kayıkla denize açıldı.

O.A. ve Ö.Ö'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Kayıp iki bekçi için AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
KESK İzmir’de ‘İnsanca Yaşam’ Mitingi DüzenlediKESK İzmir’de ‘İnsanca Yaşam’ Mitingi Düzenledi
Meteoroloji uyardı! Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak!Meteoroloji uyardı! Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Flaş açıklama: Uçağı kruz füzesi sandığımız için vurduk

Flaş açıklama: Uçağı kruz füzesi sandığımız için vurduk

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

İş yerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar

İş yerinde dedikodu yapanlar yandı! Yargıtay'dan flaş karar

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

Her şeyi tek tek anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçırılsaydı...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kar topu oynayan öğrenciler acı içinde bağırdı!

Kar topu oynayan öğrenciler acı içinde bağırdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afet uzmanı Prof. Mikdat Kadıoğlu'dan İstanbul'daki deprem sonrası çarpıcı eleştiri!

Afet uzmanından İstanbul'daki deprem sonrası çarpıcı sözler!

İran'dan Yunanistan'a Kasım Süleyamani tepkisi! Nota verdiler!

İran çok sert tepki gösterdi! 'Süleymani' notası

Meteoroloji'den uyarı geldi! Yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak!

Meteoroloji uyardı! Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak!

Ümraniye'de faciadan dönüldü! Beton mikseri kontrolden çıkarak devrildi!

Beton mikseri kontrolden çıktı! Faciaya ramak kala!

Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık cezaevinde intihar etti

İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti

Kayseri'de kaybolan koyununu arayan genç avcıların hedefi oldu!

Kaybolan koyununu arayan genç avcıların hedefi oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.