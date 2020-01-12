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  4. Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Mersin'de denizde kaybolan iki bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıkla denize açıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Gece devam eden çalışmalarda gece görüşlü "drone" ile arama yapan ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Helikopter destekli çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Mersin Emniyet Müdürlüğü su altı polisi, jandarma ve AFAD ekipleri katılıyor.

Bekçiler Oktay Avcı ile Ömer Özer'in yakınları da bölgedeki bekleyişini sürdürüyor.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çarşı ve mahalle bekçisi olan Oktay Avcı ile Ömer Özer dün sabah saatlerinde Kulak Mahallesi Berdan Nehri'nin döküldüğü bölgeden kayıkla denize açılmıştı. Avcı ve Özer'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmişti.

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arama Bekçi deniz Mersin

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