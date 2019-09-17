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Mersin'de denizi kirleten gemilere para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 12:34 | Son Güncelleme

Mersin'de denizi kirleten gemilere para cezası

MERSİN (AA) - Mersin'de ocak-eylül döneminde denizi kirlettiği tespit edilen 12 gemiye toplam 14 milyon lira para cezası uygulandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deniz kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla ekiplerin sorumluluk sahasındaki Tarsus-Erdemli sahili ile Mersin Uluslararası Limanı'na yük taşıyan gemilere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince ocak-eylül döneminde 174 gemi denetlendi, denizi kirleten 12 gemiye toplam 14 milyon lira idari para cezası kesildi.

Açıklamada, deniz kirliliğin önlenmesine yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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