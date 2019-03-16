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Mersin'de dereye düşen iki kız kardeşten 1'i kurtarıldı, 1'i kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 22:13 | Son Güncelleme

MERSİN'de, Bahar Orman (12) ve Hediye Orman (6) adlı iki kız kardeş, iddiaya göre birlikte yürüdükleri sırada Yalınayak Deresi'ne düştü. Bahar Orman, çevredekiler tarafından dereden çıkarılırken, Hediye Orman ise sürüklenerek gözden kayboldu.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, Bahar Orman (12) ve Hediye Orman (6) adlı iki kız kardeş, iddiaya göre birlikte yürüdükleri sırada Yalınayak Deresi'ne düştü. Bahar Orman, çevredekiler tarafından dereden çıkarılırken, Hediye Orman ise sürüklenerek gözden kayboldu. İtfaiye, polis ve AFAD, küçük kızı bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Yalınayak Deresi'ne yakın bölgede yürüyen Bahar ve Hediye orman kardeşler, iddiaya göre bir süre sonra dengelerini kaybederek suya düştü. Olayı gören çevredekiler kardeşleri kurtarmak için çalışma başlattı. Vatandaşların çabasıyla Bahar Orman dereden çıkarıldı. Hediye Orman ise tüm çabalara rağmen dereden suya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler küçük kızı arama çalışması başlattı. Bahar Orman ise Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Arama çalışmalarının gece de süreceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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