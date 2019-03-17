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Mersin'de dereye düşen iki kız kardeşten 1'i kurtarıldı, 1'i kayıp (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 00:12 | Son Güncelleme

HDP'Lİ VEKİLLER OLAY YERİNDE Mersin'de Yalınayak Deresi'ne düşen Hediye Orman'ın (6) arama çalışmaları sürüyor.

Mersin'de dereye düşen iki kız kardeşten 1'i kurtarıldı, 1'i kayıp (2)

HDP'Lİ VEKİLLER OLAY YERİNDE
Mersin'de Yalınayak Deresi'ne düşen Hediye Orman'ın (6) arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli dalgıçlar dereye inerek su içerisinde arama çalışmalarına devam etti. Çalışmalarda derenin üstünün kapalı olduğu bölgede yaşanan gaz basıncı nedeni ile dalgıçlar zaman zaman dışarıya çıkarken, olay yerine HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ile Fatma Kurtulan da gelerek çalışmalar hakkında polis, itfaiye ve AFAD ekiplerinden bilgi aldı.
Çalışmalar devam ederken olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

Mersin'de dereye düşen iki kız kardeşten 1'i kurtarıldı, 1'i kayıp (2)

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