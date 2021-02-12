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  4. Mersin’de deri el yazmalı 4 kitap ele geçirildi

Mersin’de deri el yazmalı 4 kitap ele geçirildi

12.02.2021 11:59 | Son Güncelleme:
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Mersin’de deri el yazmalı 4 kitap ele geçirildi

Mersin’de bir tekstil atölyesinde tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen deri el yazmalı 4 kitap ele geçirildi.Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda Selçuk Mahallesi’nde bulunan bir tekstil atölyesinde tarihi eser niteliği taşıyan malzemeler bulunduğunu tespit etti.

Mersin’de bir tekstil atölyesinde tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen deri el yazmalı 4 kitap ele geçirildi.
Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda Selçuk Mahallesi’nde bulunan bir tekstil atölyesinde tarihi eser niteliği taşıyan malzemeler bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, iş yerinde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen deri el yazmalı 4 kitap ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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