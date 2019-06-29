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Mersin’de dev uygulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 10:54 | Son Güncelleme

Mersin’de çok sayıda polisin katılımıyla ’huzur’ uygulaması yapıldı.

Mersin’de çok sayıda polisin katılımıyla ’huzur’ uygulaması yapıldı. Kentin birçok noktasında yapılan uygulamalarda 7 kişi gözaltına alınırken, birçok suç unsuru da ele geçirildi. Ayrıca umuma açık yerler, işyerleri ve trafik uygulamalarında da idari para cezaları kesildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğünce halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen ’huzur’ uygulamasına Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Yabancılar Şubesi ve Trafik Şubesinden ekipler katıldı. Suç ve suçluların önlenmesi ile vatandaşların huzuru için çok sayıda polisin katılımıyla il genelinde gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli görülen kişiler üst aramasından geçirildi, genel bilgileri sorgulandı. 8 bin 175 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapılırken, ayrı ayrı suçlardan aranan 3 şahıs yakalanarak, gözaltına alındı. Sorgulaması yapılan bin 41 yabancı uyruklu şahıstan 3 yabancı uyruklu şahsa ise düzensiz göçten dolayı idari yaptırım tutanağı tanzim edildi. Yapılan uygulamalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca, 11 mermi, 23 av fişeği, 5 gram esrar ele geçirilirken, 4 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca 4 bin 44 lira idari para cezası yazıldı. Uygulamada 143 park, 183 metruk bina ve inşaat alanı, 213 sokak, 6 liman balıkçı barınağı ve marina, 4 terminal ve gar, 193 işyeri, 111 umuma açık mekan denetlenirken, 4 iş yerine idari işlem yapıldı, yoklama kaçağı 24 şahsa tebligat düzenlendi. Belli noktalarda uygulama yerleri de oluşturan ekipler, buralarda bin 677 araç kontrol ederken, 49 araca çeşitli suçlardan işlem yaptı, 6 aracı trafikten men etti. Ayrıca eksiği bulunan araçlara da toplamda 39 bin 33 lira para cezası uygulandı.
Emniyet yetkilileri önümüzdeki günlerde de "huzur" uygulamalarının devam edeceğini bildirdi.

Mersin’de dev uygulama

Mersin’de dev uygulama

Mersin’de dev uygulama

Mersin’de dev uygulama

Mersin’de dev uygulama

Mersin’de dev uygulama

Mersin’de dev uygulama

Mersin’de dev uygulama

Mersin’de dev uygulama

Mersin’de dev uygulama

Mersin’de dev uygulama

Mersin’de dev uygulama

Mersin’de dev uygulama

Mersin’de dev uygulama

Mersin’de dev uygulama
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