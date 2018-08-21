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Mersin'de din adamları, Hoşgörü Mezarlığı'nda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 16:49 | Son Güncelleme

Mustafa ERCAN / MERSİN, (DHA )- MERSİN'de Kurban Bayramı'nın ilk günü semavi dinlere mensup kişilerin mezarlarının bulunduğu Şehir Mezarlığı'nda geleneksel dua töreninde bir araya gelen Müslüman ve Hıristiyan din adamları, 'barış' dileğinde bulundu.

Mersin'de din adamları, Hoşgörü Mezarlığı'nda buluştu

Mustafa ERCAN / MERSİN, (DHA )- MERSİN'de Kurban Bayramı'nın ilk günü semavi dinlere mensup kişilerin mezarlarının bulunduğu Şehir Mezarlığı'nda geleneksel dua töreninde bir araya gelen Müslüman ve Hıristiyan din adamları, 'barış' dileğinde bulundu.
Uzun yıllardır Lina Nasif öncülüğünde Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törene CHP Milletvekili Alpay Antmen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, İtalyan Katolik Rahibi Fransua Dondu, Mezarlık Müdürü Abdullah Aktaş, mezarlık imamı Mehmet Keskin ile çok sayıda vatandaş katıldı.
İmam Keskin’in duası ile başlayan etkinlik, ilahiler ve duaların okunması ile devam ederken burada konuşan Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Teymur, farklı dinlere mensup birçok vatandaşın Mersin'de buluştuğunu söyledi. Dinler arası hoşgörü üzerine kurulan ilişkilerin devam etmesi dileğinde bulunan Teymur şöyle dedi:
"Güzel Mersin’imizi mozaik bir kenttir. Bilindiği gibi bu mozaiğin her parçası ayrı ve essiz bir değerdedir. Ancak bütün parçalar bir araya geldiği zaman bu mozaiğin muhteşem güzelliği gözler önüne serilebilir. Bununda en anlamlı ve güzel örneğini Mersin’deki bu mezarlığımızda bulabilirsiniz. Nitekim birçok yakınımız ve dostumuz yaşamaları süresince farklı dinlere mensup olmalarına rağmen şimdi huzur içinde burada yatmaktadır. Zaten İbrahim Peygamberde birleşen tevhit dinleri, sevgiyi, merhameti, hoşgörüyü, barışı ve kardeşliği emreder. Böyle her üç semavi dinin ortak ahlak anlayışı yeryüzünde hüküm sürdüğünde gerçek bir huzur ve güven ortamı sağlanmış olacaktır. Bu nedenle semavi dinlere mensup tüm herkesin bu gerçeği derin bir hoşgörüye dayalı işbirliği ile ifade etmeleri son derece önemlidir."
İtalyan Katolik Rahibi Hindistanlı Dondu da, dünya ve Türkiye için barış dileğinde bulunarak töreni katılanların bayramını kutladı. Ardından mezarlık imamı Mehmet Keskin, Kuran-ı Kerim okudu.

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Mersin'de din adamları, Hoşgörü Mezarlığı'nda buluştuMersin'de din adamları, Hoşgörü Mezarlığı'nda buluştuMersin'de din adamları, Hoşgörü Mezarlığı'nda buluştuMersin'de din adamları, Hoşgörü Mezarlığı'nda buluştu

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