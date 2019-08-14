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Mersin'de din adamları, Hoşgörü Mezarlığı'nda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 17:01 | Son Güncelleme

Mersin'de Kurban Bayramı nedeniyle Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen geleneksel dua töreninde bir araya gelen Müslüman ve Hıristiyan din adamları, 'barış' dileğinde bulundu.

Mersin'de Kurban Bayramı nedeniyle Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen geleneksel dua töreninde bir araya gelen Müslüman ve Hıristiyan din adamları, 'barış' dileğinde bulundu.
Uzun yıllardır Lina Nasif öncülüğünde Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Başkanı Bedrettin Gündeş, Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şube Başkanı Pir Hasan Kılavuz, İtalyan Katolik Rahibi Fransua Dondu, Mezarlık Müdürü Ercan Karteper, mezarlık imamı Mehmet Keskin ile çok sayıda vatandaş katıldı.
İmam Keskin?in duası ile başlayan etkinlik, ilahiler ve duaların okunması ile devam ederken burada konuşan İtalyan Katolik Rahibi Hindistanlı Dondu da, dünya ve Türkiye için barış dileğinde bulunarak töreni katılanların bayramını kutladı.
Ardından mezarlık imamı Mehmet Keskin, Kuran-ı Kerim okudu.

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