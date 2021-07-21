Mersin'de Dinler Buluşması

Kurban Bayramı’nın ilk günü Mersin için ayrı bir anlam ifade ediyor. Tam 23 yıldır kentte “Dinler Buluşması” gerçekleştiriliyor. Her yıl Müslüman ve Hristiyan din adamları biraraya geliyor.

Buluşmaya Akbelen Şehir Mezarlığı ev sahipliği yapıyor. Burası Türkiye’de tüm semavi dinlerden insanların yattığı tek mezarlık.

Artık gelenekselleşen buluşmaya öncülük eden, Mersin’in Hristiyan cemaatinin önde gelen isimlerinden Lina Nasif. Etkinlikte Mersin İtalyan Katolik Kilisesi ruhani lideri Roshan Cordeiro, imam Mehmet Keskin ve Akdeniz Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin yan yana geldi. Din adamları birlik ve beraberlik için dua etti. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve İncil’den sözler okunduktan sonra hep birlikte Evrensel Dua okundu. Mevlana Kültür ve Sanat Vakfı Onursal Başkanı Ahmet Coşar da ney dinletisi sundu.

Törene Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve meclis üyeleri de katıldı.

Birlik mesajları

Buluşmada konuşan Cordeiro "Biz Hristiyan cemaati olarak biraraya gelip bu mezarlıkta dua ediyoruz ve sevgimizi paylaşmak istiyoruz. Onun için çok mutluyuz. Müslüman aleminin tekrar Kurban Bayramı kutlu olsun. Biz çok mutluyuz ve din görevlileri arasında da cemaat olarak da beraberiz ve beraber yürüyoruz. Güzel bir bağımız var. Her bayram da gelip bu kutlamaları yapıyoruz” dedi.

İmam Mehmet Keskin de buluşmaya öncülük ettiği için Lisa Nasif’e teşekkür etti ve "Kurban Bayramımız'ın hem dünya barışı için, hem ülkemiz, hem Mersin için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Mersin Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin'se “Bu mezarlık farklı kimliklerin, farklı inançların, farklı coğrafyadan gelen insanların birarada huzur ve güven içinde uyuduğu bir mezarlıktır. Aynı zamanda bir kültürel değerdir. Bizim görevimiz bu kültürel değerlerimizi hem korumak hem kollamak ve bundan sonraki kuşaklara da doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de birlik mesajları verdi. Seçer “Mersin, içinde bulunduğumuz mezarlıkta görüldüğü gibi, farklı semavi dinlere mensup insanların bir arada uyuduğu, kentin sokaklarında barışın, huzurun, kardeşliğin hakim olduğu bir kent. Biz bunu sonsuza kadar yaşatma azmi içerisindeyiz. Belediyeciliğin ya da bir belediye başkanının yapması gereken işlerin en önüne koyduğum görevim ve sorumluluğum, kentin huzurunu, kentin mutluluğunu, buradaki hemşehrilerimin kardeşçe bir yaşam ve güvence içerisinde, hangi dine mensup olursa olsun, hangi etnik yapıya mensup olursa olsun, bu hemşehrilerimin kendini güven içerisinde hissederek yaşamalarını sağlamaktır. Bu görevi de bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yerine getireceğiz” dedi.

